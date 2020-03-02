Рамос ответил на критику Пике в адрес игры "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отреагировал на слова защитника "Барселоны" Жерара Пике об игре "сливочных" в первом тайме вчерашнего Эль Класико.

Напомним, что центрбек "сине-гранатовых" сказал: "Это была худшая версия "Реала", что я видел на "Сантьяго Бернабеу".

"Я готов продлить контракт и побеждать в каждом Класико, если это будет означать такую плохую игру в первом тайме, как думает Пике", - цитирует Рамоса Daily Mail.

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