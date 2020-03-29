Рамос, Пике и Надаль помогли музыкантам собрать 625 000 евро на борьбу с коронавирусом

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Рамос, Пике и Надаль помогли музыкантам собрать 625 000 евро на борьбу с коронавирусом

Капитан "Реала" Серхио Рамос, защитник "Барселоны" Жерар Пике совместно с теннисистом Рафаэлем Надалем помогли музыкантам организовать онлайн-концерт. Все вырученные средства пошли на борьбу с коронавирусом.

Мероприятие транслировалось в 180 странах через ютуб и фейсбук на протяжении 4 часов. Удалось собрать 625 000 евро, которые были направлены на покупку медикаментов и поддержку болельщиков, соблюдающих самоизоляцию сидя дома.

Кроме того, после концерта финансово-кредитной группой Santander был пожертвован 1 миллион защитных масок.

Напомним, розыгрыш Ла Лиги приостановлен как минимум до конца апреля.

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