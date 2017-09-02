Рамос: "По всему миру будут говорить об матче между Испанией и Италией"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал предстоящий матч отбора к ЧМ-2018 против Италии.

"Испания - Италия - одно из самых красивых противостояний в мировом футболе, и наш стадион "Сантьяго Бернабеу" должен стать замечательным местом для такой игры. По всему миру будут говорить об этом матче. Я уверен, что фанаты станут нашим 12-м игроком" - приводит слова Рамоса Football Espana.

Поединок между сборными Испании и Италии состоится сегодня в 21:45.

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