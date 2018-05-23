Рамос: "Победа "Реала" в Лиге Чемпионов затмит успех "Барселоны" на внутренней арене"

Теги реал мадридбарселонасерхио рамос

Рамос: "Победа "Реала" в Лиге Чемпионов затмит успех "Барселоны" на внутренней арене"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями об успехах в текущем сезоне его команды и каталонской "Барселоны".

"Барса" отлично провела сезон, и она достойна двух выигранных ею трофеев. Но если ее прямой конкурент победит в Лиге Чемпионов, он затмит ее успешное выступление", - приводит слова 32-летнего защитника "сливочных" AS.

Напомним, Рамос зазывает Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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