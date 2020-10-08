Рамос побил рекорд Касильяса по количеству сыгранных минут в сборной Испании

Защитнику "Реала" Серхио Рамосу покорился рекорд сборной Испании по сыгранным минутам.

34-летний футболист вышел на замену в товарищеской игре против Португалии (0:0) и теперь на его счету 13336 минут в составе сборной.

Он побил рекорд, ранее принадлежавший голкиперу Икеру Касильясу, который выступал за Испанию с 2000 по 2016 год.

Отметим, что Рамос также является рекордсменом по числу матчей за сборную. Он провел 173 игры, а Касильяс - 167 матчей.

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