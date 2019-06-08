Рамос побил рекорд Касильяса по победам за сборную Испании

Теги серхио рамосиспанияикер касильясандрес иньеста

Рамос побил рекорд Касильяса по победам за сборную Испании

Игрок сборной Испании Серхио Рамос отметился голом в победном матче квалификации Евро-2020 против Фарерских Островов (4:1). 

Эта встреча для 33-летнего испанца стала 122-й победной игрок в составе национальной команды. Таким образом он побил рекорд экс-голкипера команды Икера Касильяса.

На третьем месте расположился Хави со 100 победными матчами, четвертое место занял Иньеста с 96 играми.

Отметим, что рекорд по общему количеству сыгранных матчей за сборную пока за Касильясом (167). У Рамоса стало 164 матча. 

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