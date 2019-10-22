Рамос побил рекорд Роберто Карлоса в Лиге Чемпионов

Теги реал мадридсерхио рамосроберто карлос

Рамос побил рекорд Роберто Карлоса в Лиге Чемпионов

Игрок "Реала" Серхио Рамос побил рекорд Роберто Карлоса по количеству матчей в Лиге чемпионов среди защитников. Об этом информирует MisterChip.

33-летний футболист сыграл 121 матч в Лиге чемпионов, у Карлоса в активе 120 встреч. 

Отметим, что все свои матчи в турнире Рамос сыграл в составе мадридского "Реала". Карлос добился отметки 120 в составе "Реала" и "Фенербахче".

На данный момент "Реал" проводит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Галатасараем" (1:0; первый тайм).

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