Рамос побил рекорд Роберто Карлоса в Лиге Чемпионов
Игрок "Реала" Серхио Рамос побил рекорд Роберто Карлоса по количеству матчей в Лиге чемпионов среди защитников. Об этом информирует MisterChip.
33-летний футболист сыграл 121 матч в Лиге чемпионов, у Карлоса в активе 120 встреч.
#OJOALDATO - Sergio Ramos (121) supera hoy a Roberto Carlos (120) y se convierte en el defensa con más partidos disputados en la historia de la UEFA Champions League. pic.twitter.com/OSMOMiIBlb— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 22 октября 2019 г.
Отметим, что все свои матчи в турнире Рамос сыграл в составе мадридского "Реала". Карлос добился отметки 120 в составе "Реала" и "Фенербахче".
На данный момент "Реал" проводит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Галатасараем" (1:0; первый тайм).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2