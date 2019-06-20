Рамос поддержал Луиса Энрике

Капитан сборной Испании Серхио Рамос отреагировал на уход Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды.

"Каждая победа будет и вашей. У вас есть вся наша поддержка", - написал Рамос в твиттере.

Напомним, что Энрике возглавил "Фурию Роху" после ЧМ-2018, однако менее чем через год вынужденно покинул свой пост из-за семейных проблем.

Новым наставником сборной Испании стал Роберт Морено.

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