Рамос поддержал Луиса Энрике
Капитан сборной Испании Серхио Рамос отреагировал на уход Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды.
"Каждая победа будет и вашей. У вас есть вся наша поддержка", - написал Рамос в твиттере.
Напомним, что Энрике возглавил "Фурию Роху" после ЧМ-2018, однако менее чем через год вынужденно покинул свой пост из-за семейных проблем.
Новым наставником сборной Испании стал Роберт Морено.
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