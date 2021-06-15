Рамос поддержал обращение ЮНИСЕФ к лидерам Большой семерки по поводу коронавируса

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Капитан "Реал Мадрид" Серхио Рамос выступил на тему деятельности, направленной на массовую вакцинацию в условиях пандемии.

"Горжусь, что поддержал обращение ЮНИСЕФ к лидерам Большой семерки.

Благодаря пожертвованию миллиарда доз вакцины против коронавируса мы сможем продолжать прививать мир.

Никто не будет в безопасности, пока мы все не будем в безопасности. Только вместе мы сможем покончить с пандемией", – заявил испанец.

Отметим, что Рамос ретвитнул сообщение ЮНИСЕФ о том, что на минувших выходных Большая семерка пообещала пожертвовать дозы для вакцинации бедным странам с целью скорее положить конец пандемии.

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