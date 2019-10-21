Рамос поддержал Зидана

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Зинедина Зидана.

"Зидан заслуживает уважения. В раздевалке все игроки за него до самой смерти. Нам нужно быть едиными. Хорошие результаты всё вернут на свои места. А сейчас нам нужно думать о себе. Мы не можем управлять мнением людей. Зидана это не беспокоит. Он знает клуб и требования руководства. Он знает, что нам приходится жить на грани критики и похвалы", - цитирует Рамоса AS.

Напомним, что в субботу "Реал" сенсационно проиграл "Мальорке" и упустил лидерство в Примере.

Ожидается, что решающим для Зидана станет поединок с "Галатасараем" в Лиге Чемпионов. В случае поражения француза, вероятно, уволят.

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