Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Барселоной"

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Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Барселоной"

Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал, чего ждет от матча Примеры с "Барселоной", который состоится 1 марта. Об этом сообщает L’Équipe.

"Я горд тем, что слова надену капитанскую повязку "Реала" и буду примером для тысячи детей. Я горд быть игроком, который провел больше всего Эль Класико.

Победить "Барселону" - это всегда счастье. Разница в таблице очень мала, поэтому эта игра имеет решающее значение.

Месси? Он один из лучших в истории, я его очень уважаю", - сказал Рамос.

"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 55 очков, у "Реала" на 2 балла меньше.

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