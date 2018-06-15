Рамос поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Роналду

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящей встречи с форвардом национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

" Я предпочитаю играть с ним в одной команде, а не против него. Мы знаем его важность. Он закончил сезон в отличной форме, он будет постоянно угрожать нашим воротам. Мы должны быть сконцентрированными на протяжении всей игры. Но Португалия имеет в составе и других очень хороших игроков. У них - сыгранная и хорошая оборона, у замечательная атака. Надеюсь, мы выиграем, потому что это очень серьезный матч ", - цитирует 32-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, матч Испания - Португалия состоится сегодня. | soccernews.ru