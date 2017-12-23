Рамос подвел итоги Эль Класико

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:3).

"В первом тайме мы выглядели отлично. У нас были моменты, чтобы выйти вперед, но не сложилось. Второй тайм мы провели уже совсем по-другому. Наша история и наша эмблема обязывают нас бороться до конца. Наша ситуация в Примере тяжелая, кто-то скажет, что невозможная, но мы будем бороться до конца.

Это поражение неприятно, потому что мы понимаем последствия. Неприятнее поражения от любой другой команды. Мы должны все это обдумать. Но поражения не затмят наш 2017-й год. Этот год получился для нас историческим и безупречным.

Фол на Суаресе? В Барселоне теперь будут говорить, что я должен сесть в тюрьму вместе с Пучдемоном. Но у меня не было каких-то намерений бить его" - приводит слова Рамоса El Chiringuito TV‏.

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