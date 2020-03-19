Рамос похвастался мускулатурой, проработанной во время карантина

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос похвастался мускулатурой, проработанной во время карантина

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос показал, как он накачался во время карантина из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

"День седьмой. Тело крутое. Настроение топовое!" — написал Рамос в своем Instagram, прикрепив фотографию после тренировки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 7️⃣ Body Mindset

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Рамос присоединился к челленджу "Оставайся дома". | http://soccernews.ru
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