Рамос похвастался мускулатурой, проработанной во время карантина

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос показал, как он накачался во время карантина из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

"День седьмой. Тело крутое. Настроение топовое!" — написал Рамос в своем Instagram, прикрепив фотографию после тренировки.

В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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