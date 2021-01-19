Рамос показал, как тренируется в спортзале

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опубликовал в инстаграме видео своей тренировки.

34-летний футболист показал, как занимается в спортзале, выполняя упражнения на турнике и брусьях, а также со штангой и гантелями.

Напомним, что сейчас испанский защитник восстанавливается после повреждения левого колена.

В этом сезоне Рамос провёл 18 матчей за "Реал", в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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