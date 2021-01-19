Рамос показал, как тренируется в спортзале

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос показал, как тренируется в спортзале

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опубликовал в инстаграме видео своей тренировки.

34-летний футболист показал, как занимается в спортзале, выполняя упражнения на турнике и брусьях, а также со штангой и гантелями.

Напомним, что сейчас испанский защитник восстанавливается после повреждения левого колена.

В этом сезоне Рамос провёл 18 матчей за "Реал", в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: ПСЖ не вёл переговоров с Серхио Рамосом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Манджукич стал игроком "Милана"

Официально: Манджукич стал игроком "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов