Рамос покинет "Реал", Васкес останется в клубе

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Рамос покинет "Реал", Васкес останется в клубе

Фото сайт "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сменит команду грядущим летом, утверждает Cope.es.

По информации источника, сторонам не удалось договориться о продлении контракта, истекающего 30 июня.

Зато королевский клуб смог убедить Лукаса Васкеса заключить новое соглашение.

В минувшем сезоне 35-летний Рамос провёл за "Реал" 21 игру, забил 4 мяча и сделал 1 ассист. В активе 29-летнего Васкеса 2 гола и 8 результативных передач в 34 матчах.

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