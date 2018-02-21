Рамос получил 163-ю желтую карточку в Ла Лиге, это рекорд турнира

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Рамос получил 163-ю желтую карточку в Ла Лиге, это рекорд турнира

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" играет с "Леганесом" (2:1, второй тайм).

В этом поединке предупреждение получил капитан королевского клуба Серхио Рамос.

Эта желтая карточка стала 163-й в карьере 31-летнего Рамоса в матчах Ла Лиги и это является рекордом турнира.

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