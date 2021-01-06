Рамос получил подарок от легенды "Барселоны"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос показал подарок, полученный от бывшего футболиста "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо. Бразилец выслал защитнику королевского клуба футболку бразильской сборной со своим автографом.

"Спасибо тебе, Ривалдо. Великий футболист и человек. Благодарю тебя, мой друг", - написал Рамос в Instagram.

Ривалдо выступал за "Барселону" с 1997 по 2002 годы. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, а также завоевывал "Золотой мяч".

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