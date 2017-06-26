Рамос получит новый контракт от "Реала"
"Реал" планирует предложить новый контракт защитнику Серхио Рамосу.
По словам президента клуба Флорентино Переса, новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Отметим, что нынешний договор сторон рассчитан до 30 июня 2020 года.
Читайте: Перес поставил Рамоса выше Касильяса | http://soccernews.ru
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|38
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|38
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|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
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|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
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|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
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|38
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|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20