Рамос получит новый контракт от "Реала"

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Рамос получит новый контракт от "Реала""Реал" планирует предложить новый контракт защитнику Серхио Рамосу.

По словам президента клуба Флорентино Переса, новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.

Отметим, что нынешний договор сторон рассчитан до 30 июня 2020 года.

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