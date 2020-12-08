Рамос попал в заявку на решающий матч Лиги Чемпионов

Теги серхио рамосреал мадридборуссия менхенгладбах

Рамос попал в заявку на решающий матч Лиги Чемпионов"Реал" опубликовал список футболистов, которые смогут сыграть в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха. В заявке присутствует капитан мадридской команды Серхио Рамос.

Защитник восстановился от травмы, из-за которой пропустил 5 матчей "королевского клуба".

В строй также вернулся Даниэль Карвахаль, который в конце ноября получил повреждение.

После 5 туров, "Реал" занимает только третью строчку в таблице группы В. В активе "сливочных" 7 очков. Немцы же находятся на 1 месте и опережают команду Зидана на 1 очко. Попадание в плей-офф Лиги Чемпионов, испанцам может гарантировать только победа. 

Матч "Реал" — "Боруссия" М состоится завтра, 9 декабря, в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Читайте также: "Реал" за три года без Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за девять лет при нём | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен календарь матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

Стал известен календарь матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов