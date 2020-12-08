Рамос попал в заявку на решающий матч Лиги Чемпионов

"Реал" опубликовал список футболистов, которые смогут сыграть в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха. В заявке присутствует капитан мадридской команды Серхио Рамос.





Защитник восстановился от травмы, из-за которой пропустил 5 матчей "королевского клуба".

В строй также вернулся Даниэль Карвахаль, который в конце ноября получил повреждение.



После 5 туров, "Реал" занимает только третью строчку в таблице группы В. В активе "сливочных" 7 очков. Немцы же находятся на 1 месте и опережают команду Зидана на 1 очко. Попадание в плей-офф Лиги Чемпионов, испанцам может гарантировать только победа.