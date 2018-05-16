Рамос: "Попробуем снова доказать, что мы - цари Европы"

Теги серхио рамосливерпульреал мадрид

Рамос: "Попробуем снова доказать, что мы - цари Европы"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча Лиги Чемпионов, в котором его команды сыграет против "Ливерпуля".

"Мы позитивно оцениваем возможность еще раз доказать, что мы - цари Европы... Мы постараемся отблагодарить наших болельщиков и подарить им счастье, выиграв Лигу Чемпионов. Победа в третий раз подряд в турнире будет мечтой. Будем надеяться, что мы сможем сделать это и привезти трофей, который мы так хотим выиграть, домой и отпраздновать эту победу с нашими болельщиками", - цитирует 32-летнего защитника goal.com.

Напомним, своими ожиданиями от финала ЛЧ поделился Модрич. | soccernews.ru

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