Рамос: "Попробуем снова доказать, что мы - цари Европы"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча Лиги Чемпионов, в котором его команды сыграет против "Ливерпуля".
"Мы позитивно оцениваем возможность еще раз доказать, что мы - цари Европы... Мы постараемся отблагодарить наших болельщиков и подарить им счастье, выиграв Лигу Чемпионов. Победа в третий раз подряд в турнире будет мечтой. Будем надеяться, что мы сможем сделать это и привезти трофей, который мы так хотим выиграть, домой и отпраздновать эту победу с нашими болельщиками", - цитирует 32-летнего защитника goal.com.
Напомним, своими ожиданиями от финала ЛЧ поделился Модрич. | soccernews.ru
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