Рамос попрощался с Роналду

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Рамос попрощался с РоналдуКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос попрощался с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду, который переходит в туринский "Ювентус".

"Криштиану, твои голы, твоя статистика и все, что мы выиграли вместе, говорят сами за себя. Ты заслужил видное место в истории "Реала Мадрид". Фанаты "Реала" всегда будут помнить тебя. Было приятно играть с тобой в одной команде. Крепко обнимаю и удачи тебе!", - написал 32-летний защитник в своем твиттере.

Напомним, Роналду написал прощальное письмо "Реалу". | soccernews.ru

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