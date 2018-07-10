Рамос попрощался с Роналду

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос попрощался с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду, который переходит в туринский "Ювентус".

" Криштиану, твои голы, твоя статистика и все, что мы выиграли вместе, говорят сами за себя. Ты заслужил видное место в истории "Реала Мадрид". Фанаты "Реала" всегда будут помнить тебя. Было приятно играть с тобой в одной команде. Крепко обнимаю и удачи тебе! ", - написал 32-летний защитник в своем твиттере.

Напомним, Роналду написал прощальное письмо "Реалу". | soccernews.ru