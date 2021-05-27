Рамос попрощался с Зиданом
Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отреагировал на уход Зинедина Зидана с поста главного тренера "сливочных".
"Зинедин Зидан, единственный и неповторимый! Желаю вам всего наилучшего. Вы заслужили это. Наслаждайтесь жизнью и временем с семьей. Крепко обнимаю вас, мистер. Мерси!" — написал Рамос у себя в Instagram, опубликовав совместное фото с Зиданом.
Напомним, что сегодня, 27 мая, "Реал" объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.
Зидан возглавлял "Реал" с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером "королевского клуба" в период с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФ в качестве тренера "лос бланкос". Также он дважды выигрывал с "Реалом" клубный чемпионат мира.
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