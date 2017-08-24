Рамос попытался убедить одного из хавбеков "Реала" не покидать клуб
Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич может покинуть свой клуб до закрытия текущего трансферного окна.
Однако, как информирует испанская пресса, королевский клуб предпринимает шаги, чтобы хорват, которым активно интересуется английский "Ливерпуль", продолжил выступления на "Сантьяго Бернабеу". В частности, капитан команды Серхио Рамос провел встречу с 23-летним хавбеком, на которой попытался убедить своего одноклубника остаться в Мадриде.
Напомним, "Реал" в 27-й раз выиграл кубок Сантьяго Бернабеу. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Барселона
|1
|3
|3
|Реал Сосьедад
|1
|3
|4
|Леганес
|1
|3
|5
|Валенсия
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|7
|Жирона
|1
|1
|8
|Эспаньол
|1
|1
|9
|Севилья
|1
|1
|10
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Вильярреал
|0
|0
|16
|Сельта Виго
|1
|0
|17
|Алавес
|1
|0
|18
|Лас Пальмас
|1
|0
|19
|Бетис
|1
|0
|20
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0