Рамос порекомендовал Пересу подписать игрока сборной Испании

Теги серхио рамосреал мадридфлорентино пересальваро одриосолареал сосьедад

Рамос порекомендовал Пересу подписать игрока сборной ИспанииКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос порекомендовал президенту своего клуба Флорентино Пересу подписать одного из своих партнеров по национальной команде.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний защитник хотел бы укрепить правый фланг обороны "сливочных" беком "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолой. Сам Рамос уже посоветовал своему более молодому товарищу переходить именно в стан королевского клуба.

Напомним, стали известны причины возможного ухода Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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