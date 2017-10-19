Рамос посоветовал Пересу подписать хавбека "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмфлорентино перессерхио рамоскристиан эриксенреал мадрид

Рамос посоветовал Пересу подписать хавбека "Тоттенхэма"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос посоветовал президенту своего клуба Флорентино Пересу подписать полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Как информирует Diario Gol, 31-летнего защитника впечатлила игра датчанина в очном матче их команд, который состоялся в рамках группового этапа Лиги Чемпионов во вторник. В разговоре с боссом своего клуба Рамос настоял на том, что именно 25-летний хавбек должен стать тем игроком "шпор", которого необходимо подписать "Реалу".

Напомним, Перес намерен подписать летнюю трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

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