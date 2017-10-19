Рамос посоветовал Пересу подписать хавбека "Тоттенхэма"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос посоветовал президенту своего клуба Флорентино Пересу подписать полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Как информирует Diario Gol, 31-летнего защитника впечатлила игра датчанина в очном матче их команд, который состоялся в рамках группового этапа Лиги Чемпионов во вторник. В разговоре с боссом своего клуба Рамос настоял на том, что именно 25-летний хавбек должен стать тем игроком "шпор", которого необходимо подписать "Реалу".

Напомним, Перес намерен подписать летнюю трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru