Рамос: "Постараемся сыграть с ПСЖ столь же дисциплинированно"

Защитник "Реала" Серхио Рамос дал комментарии после матча с "Хетафе" (3:1).

"Каждая игра трудна. Да, у нас есть преимущество своего поля на "Бернабеу", играем перед своими фанатами. Но несмотря на то, что люди считают этот матч простым, дело обстоит иначе. Сегодня наша команда проделала хорошую работу. Мы контролировали игру, действуя в большинстве. Важно было победить и набрать три очка. Именно это "Реал" и сделал.

Мы понимаем, что Лига Чемпионов значит для нас. Наша команда хорошо сыграла в первой игре с ПСЖ. Теперь направляемся в Париж, где постараемся сыграть столь же дисциплинированно. Знаем, что будет трудно, но такова наша цель.

У нас много того, ради чего нужно играть. ПСЖ - очень непростой соперник. Мы должны будем поддерживать свою концентрацию, играть так, как делали это на "Бернабеу". ПСЖ располагает крайне опасными в плане атакующих действий игроками. Мы постараемся, будем играть с учетом своих сильных сторон, чтобы пройти в следующий раунд" - приводит слова Рамоса официальный сайт клуба.

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