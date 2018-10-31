Рамос поставил лайк фото, которое жестко критикует других игроков "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поставил лайк под фото, которое жестко критикует других игроков его команды.

Так, лидеру обороны "сливочных" понравилась следующая запись пользователя под ником "sergio_ramos_idol": "Ок, достаточно! Что это было? Вы помните, чью форму вы носите? Помните? Почему у нас в воротах Куртуа? Он понимает, что он вратарь? Бесполезный… Ужасная защита, просто ужасная. Худшая работа Начо в его карьере. Варан не знает, что делать после Чемпионата Мира. Марсело и Рамос - единственные, кто что-то делал, хотя у них тоже были ошибки в обороне. Центра поля не существовало, они никого не могли найти в атаке. Игроки не мотивированы, не хотят побеждать. Они просто занимаются пробежкой по полю. Я не хочу продолжать...".

Напомним, "Реал" готов сделать Почеттино одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира. | soccernews.ru