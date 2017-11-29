Рамос потребовал от Переса отказаться от одной из возможных зимних покупок

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос потребовал от президента своего клуба Флорентино Переса отказаться от одной из возможных зимних покупок.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний защитник остался недоволен тем, что босс королевского клуба в январе намерен подписать бека лондонского "Челси" Давида Луиза. Рамос сообщил президенту, что линия обороны его команды не нуждается в усилении в январе, поэтому он попросил Переса не предпринимать попыток покупки бразильца.

Напомним, вчера "Реал" не смог обыграть "Фуэнлабраду". | soccernews.ru