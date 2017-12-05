Рамос потребовал от Переса приобретения трех игроков

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос потребовал от президента своего клуба Флорентино Переса приобретения трех игроков.

Так, по информации испанской прессы, 31-летний защитник хочет, чтобы ряды "сливочных" в зимнее трансферное окно пополнили вратарь, центральный защитник и центрфорвард.

Напомним, Рамос остался недоволен критикой Роналду в адрес молодых игроков "Реала". | soccernews.ru