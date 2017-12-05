Рамос потребовал от Переса приобретения трех игроков

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зидан

Рамос потребовал от Переса приобретения трех игроковКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос потребовал от президента своего клуба Флорентино Переса приобретения трех игроков.

Так, по информации испанской прессы, 31-летний защитник хочет, чтобы ряды "сливочных" в зимнее трансферное окно пополнили вратарь, центральный защитник и центрфорвард.

Напомним, Рамос остался недоволен критикой Роналду в адрес молодых игроков "Реала". | soccernews.ru

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