Рамос поучаствовал во флешмобе, открыв бутылку языком

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос стал очередным участником флешмоба Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в открывании разными способами крышки на бутылке.

Испанский защитник решил соригинальничать и выполнить условие челленджа языком. Смотрите, как это выглядело.

В минувшем сезоне 33-летний Рамос сыграл за "Реал" 42 матча, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

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