Рамос поучаствовал во флешмобе, открыв бутылку языком
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос стал очередным участником флешмоба Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в открывании разными способами крышки на бутылке.
Испанский защитник решил соригинальничать и выполнить условие челленджа языком. Смотрите, как это выглядело.
В минувшем сезоне 33-летний Рамос сыграл за "Реал" 42 матча, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Витсель принял участие в челлендже по открыванию бутылки. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|3
|Реал Мадрид
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|68
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|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32