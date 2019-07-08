Рамос поучаствовал во флешмобе, открыв бутылку языком

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос поучаствовал во флешмобе, открыв бутылку языком

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос стал очередным участником флешмоба Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в открывании разными способами крышки на бутылке.

Испанский защитник решил соригинальничать и выполнить условие челленджа языком. Смотрите, как это выглядело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can you top this? @davidbeckham @jharden13 @anthony_joshua #BottleCapChallenge

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

В минувшем сезоне 33-летний Рамос сыграл за "Реал" 42 матча, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Витсель принял участие в челлендже по открыванию бутылки. | http://soccernews.ru
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