Рамос повторил достижение Месси

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос повторил достижение форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси по количеству проведенных подряд сезонов в Ла Лиге, в которых игроку удавалось забить минимум один гол.

Так, после вчерашней игры против "Леванте" на счету 31-летнего бека "сливочных", как и в активе аргентинского нападающего "сине-гранатовых", стало 14 подряд чемпионатов с забитыми мячами. Из действующих игроков никто не может похвастаться такой длительной результативной серией.

Напомним, тем самым Рамос установил рекорд Ла Лиги для защитников. | soccernews.ru