Рамос повторил рекорд Касильяса по победам в составе сборной Испании

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос одержал 121-ю победу в составе сборной Испании, сообщает Opta.

По информации статистического портала, по этому показателю 32-летний футболист догнал рекордсмена "Фурии Рохи" Икера Касильяса.

Напомним, что испанцы обыграли Мальту со счётом 2:0 в матче квалификации Евро-2020.

Рамос выступает за национальную команду с 2005 года, сыграл 162 матча и забил 18 голов.

Не пропустите: Хавбек сборной Норвегии: "Рамос - приятный защитник". | http://soccernews.ru