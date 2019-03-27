Рамос повторил рекорд Касильяса по победам в составе сборной Испании

Теги испаниямальтасерхио рамосикер касильясстатистика

Рамос повторил рекорд Касильяса по победам в составе сборной Испании

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос одержал 121-ю победу в составе сборной Испании, сообщает Opta.

По информации статистического портала, по этому показателю 32-летний футболист догнал рекордсмена "Фурии Рохи" Икера Касильяса.

Напомним, что испанцы обыграли Мальту со счётом 2:0 в матче квалификации Евро-2020.

Рамос выступает за национальную команду с 2005 года, сыграл 162 матча и забил 18 голов.

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