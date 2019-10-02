Рамос повторил рекорд Пике в Лиге Чемпионов

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос благодаря голу в ворота "Брюгге" вошёл в историю Лиги Чемпионов.

Как сообщает Opta, игрок "бланкос" повторил рекорд турнира, отличившись в десяти его розыгрышах.

Рамос стал вторым защитником в истории ЛЧ, которому это удалось. Первый - Жерар Пике из "Барселоны".

Напомним, что Рамос является четырёхкратным победителем Лиги Чемпионов (2014, 2016, 2017 и 2018).

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