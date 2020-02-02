Рамос повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби

Защитник "Реала" Серхио Рамос провел 42-е мадридское дерби. 1 февраля "сливочные" обыграли "Атлетико" (1:0) в чемпионате Испании.

Таким образом, футболист повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби. По этому показателю он сравнялся с Мануэлем Санчисом и Франсиско Хенто.

В этом сезоне 33-летний футболист участвовал в 20 матчах, отметившись 3 голами. "Реал" с 49 баллами занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги.

Читайте также: Зидан обошел Моуринью по победам во главе "Реала"| http://soccernews.ru