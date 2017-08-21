Рамос повторил рекорд по удалениям в чемпионате Испании

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Рамос повторил рекорд по удалениям в чемпионате Испании

В матче первого тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Депортиво" со счетом 3:0.

В концовке этого поединка красную карточку получил защитник королевского клуба Серхио Рамос.

Стоит отметить, что это удаление стало 18-м для Рамоса в матчах Ла Лиги и он догнал рекордсменов по этому показателю Пабло Альфаро и Хави Агуадо.

Не пропустите: Чемпион начинает с уверенной победы: "Реал" громит "Депортиво". | http://soccernews.ru

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