Рамос пожаловался на преимущество "Барселоны" перед Эль Класико

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос посетовал, что "Барселона" получила привилегии в подготовке к перенесённому матчу 10-го тура Примеры.

"Получается, что "Реал" будет в невыгодном положении. Мы должны играть с "Барселоной" в один день и получить одинаковое время на отдых. Несмотря на это, мы будем готовы к такой ситуации и выйдем на поле с целью победить", - цитирует Рамоса AS.

Эль Класико состоится 18 декабря на стадионе "Камп Ноу". Напомним, что матч перенесли с 26 октября из-за протестов в Каталонии.

В преддверии очного поединка "Барса" 14 декабря встретится с "Реал Сосьедадом", а "Реал" 15 декабря сыграет с "Валенсией".

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