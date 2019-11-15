Рамос пожаловался на преимущество "Барселоны" перед Эль Класико
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос посетовал, что "Барселона" получила привилегии в подготовке к перенесённому матчу 10-го тура Примеры.
"Получается, что "Реал" будет в невыгодном положении. Мы должны играть с "Барселоной" в один день и получить одинаковое время на отдых. Несмотря на это, мы будем готовы к такой ситуации и выйдем на поле с целью победить", - цитирует Рамоса AS.
Эль Класико состоится 18 декабря на стадионе "Камп Ноу". Напомним, что матч перенесли с 26 октября из-за протестов в Каталонии.
В преддверии очного поединка "Барса" 14 декабря встретится с "Реал Сосьедадом", а "Реал" 15 декабря сыграет с "Валенсией".
Не пропустите: Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба: "Азар всегда опасен на футбольном поле"
-
"Барселона" рассматривала возможность приглашения Анри на пост тренера команды
-
Черчесов: "С Акинфеевым о возвращении в сборную России не общался"
-
Головин пропустит матч против сборной Бельгии
-
У Роналду на 3 хет-трика в карьере больше, чем у Месси
-
"Атлетико" нацелился на Ракитича
-
"Наполи" может снизить стоимость Кулибали
-
Головин тренировался в общей группе за день до матча с Бельгией
-
Рамос пожаловался на преимущество "Барселоны" перед Эль Класико
-
ЦСКА увеличил предложение по хавбеку "Нефтехимика" Макарову
-
"Вестерло" избавился от экс-форварда "Спартака" Эменике
-
"Реал" теряет Хамеса
-
Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси" сделал заявление о будущем Ибрагимовича
-
Фанаты сборной Англии освистали Гомеса, на которого набросился Стерлинг
-
Сёмин рассказал о планах "Локомотива" на зимнее трансферное окно
-
"Зенит" отказал клубу Бекхэма в трансфере Дриусси
-
Киммих высказался о возможном возвращении Гвардиолы в "Баварию"
-
Сборная Англии провела 1000-й официальный матч
-
Гендиректор "Локомотива" не исключил переход братьев Миранчуков в "Зенит"
-
Дрогба объяснил свой отказ войти в тренерский штаб "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6