Рамос пожелал удачи Навасу в ПСЖ

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Рамос пожелал удачи Навасу в ПСЖ

Капитан "Реала" Серхио Рамос обратился к голкиперу Кейлору Навасу, который перешел в ПСЖ

"Удачи, Кейлор, хотя она тебе не понадобится. Твой менталитет, работа и человеческие качества скажут за тебя. Нам будет не хватать тебя, брат", - написал Рамос в своем Twitter.

Напомним, что 32-летний Навас перешел в ПСЖ за 13 миллионов евро и подписал контракт с французским клубом до лета 2023 года. 

Навас выступал за "Реал" с 2014 года и выиграл в составе королевского клуба три Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Кейлор Навас перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Рамос считает себя адекватным делая такую рожу на селфи7

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