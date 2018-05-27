Рамос пожелал здоровья Салаху

3 Теги серхио рамосмохамед салах

Рамос пожелал здоровья Салаху

Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал травму Мохамеда Салаха.

"Иногда футбол показывает свою хорошую сторону, иногда плохую. Но прежде всего мы коллеги-профессионалы. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя" - написал Рамос в своем твиттере.

Напомним, что Салах травмировался после столкновения с Рамосом.

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комментарии
Strateg

Карма злая сука, она вернется 100%

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Зенден

Рамос - это редкостная мразь, сейчас еще нарезку посмотрел, когда он за лицо держится при малейшем стыке, я думал, что хуже уродца пепе нету футболистов, оказывается есть - рамос.

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Зенден

Предполагаю, что у Рамоса возникнут очень большие проблемы, арабы ему травму Салаха просто так не простят.

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