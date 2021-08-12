Рамос предложил Месси и его семье пожить у него

Теги псжсерхио рамослионель месси

Рамос предложил Месси и его семье пожить у него

Фото твиттер WeAreMessi

Защитник ПСЖ Серхио Рамос решил помочь новому партнёру по команде Лионелю Месси с обустройством в Париже.

По информации El Pais, испанец предложил аргентинцу с семьей остановиться у него дома, а не в отеле.

Напомним, что оба футболиста присоединились к ПСЖ этим летом в качестве свободных агентов.

Ранее Рамос 16 лет выступал за мадридский "Реал", а Месси всю карьеру провёл в "Барселоне".

Не пропустите: Рамос: "Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения

Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов