Рамос предложил Месси и его семье пожить у него

Фото твиттер WeAreMessi

Защитник ПСЖ Серхио Рамос решил помочь новому партнёру по команде Лионелю Месси с обустройством в Париже.

По информации El Pais, испанец предложил аргентинцу с семьей остановиться у него дома, а не в отеле.

Напомним, что оба футболиста присоединились к ПСЖ этим летом в качестве свободных агентов.

Ранее Рамос 16 лет выступал за мадридский "Реал", а Месси всю карьеру провёл в "Барселоне".

Не пропустите: Рамос: "Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси?". | http://soccernews.ru