Рамос: "Предпочитаю, чтобы "Барселона" продолжила выступления в Ла Лиге"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не хочет, чтобы каталонская "Барселона" была исключена из числа участников Ла Лиги.

" Могу ли я представить Ла Лигу без "Барсы"? Это сложно. Я не могу поверить, что сепаратисты находятся в большинстве, но это только мои предположения. Я предпочитаю, чтобы "Барса" оставалась в нашей лиге ", - цитирует 31-летнего защитника le10sport.

Напомним, Рамос рассказал о своих взаимоотношениях с Пике. | soccernews.ru