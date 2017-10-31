Рамос: "Предпочитаю, чтобы "Барселона" продолжила выступления в Ла Лиге"

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Рамос: "Предпочитаю, чтобы "Барселона" продолжила выступления в Ла Лиге"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не хочет, чтобы каталонская "Барселона" была исключена из числа участников Ла Лиги.

"Могу ли я представить Ла Лигу без "Барсы"? Это сложно. Я не могу поверить, что сепаратисты находятся в большинстве, но это только мои предположения. Я предпочитаю, чтобы "Барса" оставалась в нашей лиге", - цитирует 31-летнего защитника le10sport.

Напомним, Рамос рассказал о своих взаимоотношениях с Пике. | soccernews.ru

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