Рамос: "Предпочтений по жеребьевке раунда плей-офф Лиги Чемпионов нет"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил уверенность в том, что его команде удастся добиться поставленных перед ней целей.

" Понятно, что все идет не так, как этого хотели бы мы, но мы достигнем целей, которые перед нами стоят. Все придет с результатами. Предпочтения перед жеребьевкой? Нету ", - приводит слова 31-летнего бека fichajes.com.

Напомним, Роналду попросил Переса приобрести игрока "Милана". | soccernews.ru