Рамос предсказывал уход Зидана из "Реала" еще зимой
Защитник "Реала" Серхио Рамос минувшем зимой предсказал уход из команды главного тренера Зинедина Зидана.
"Если Зидан вновь выиграет Лигу Чемпионов, то после этого захочет сделать перерыв. Но если он остается, то никто не удивится", - сказал Рамос в интервью Daily Mail 14 февраля.
Напомним, что 45-летний Зидан покинул "Реал" спустя несколько дней после третьей подряд победы в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: Рамос: "Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным". | http://soccernews.ru
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|38
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|Севилья
|38
|58
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|Хетафе
|38
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|Эйбар
|38
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|Реал Сосьедад
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|38
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|13
|Эспаньол
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|15
|Леванте
|38
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|38
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|Депортиво Ла-Корунья
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|20