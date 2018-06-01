Рамос предсказывал уход Зидана из "Реала" еще зимой



Защитник "Реала" Серхио Рамос минувшем зимой предсказал уход из команды главного тренера Зинедина Зидана​.

"Если Зидан вновь выиграет Лигу Чемпионов, то после этого захочет сделать перерыв. Но если он остается, то никто не удивится", - сказал Рамос в интервью Daily Mail 14 февраля.

Напомним, что 45-летний Зидан покинул "Реал" спустя несколько дней после третьей подряд победы в Лиге Чемпионов.

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