Рамос приблизился к мировому рекорду по числу матчей за сборную

Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос вышел на второе место в истории по числу матчей за национальную сборную.

Матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 против Греции стал для Рамоса 179-м в футболке сборной Испании. По этому показателю он догнал бывшему игрока сборной Омана Ахмеда Мубарака. А лидером является Ахмед Хассан (184).

34-летний Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года и забил 23 гола. 2-кратный чемпион Европы, чемпион мира.

Не пропустите: Рамос вышел на второе место по количеству побед в матчах Ла Лиги. | http://soccernews.ru