Рамос приблизился к мировому рекорду по числу матчей за сборную
Фото: инстаграм Серхио Рамоса
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос вышел на второе место в истории по числу матчей за национальную сборную.
Матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 против Греции стал для Рамоса 179-м в футболке сборной Испании. По этому показателю он догнал бывшему игрока сборной Омана Ахмеда Мубарака. А лидером является Ахмед Хассан (184).
34-летний Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года и забил 23 гола. 2-кратный чемпион Европы, чемпион мира.
Не пропустите: Рамос вышел на второе место по количеству побед в матчах Ла Лиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14