Рамос приблизился к продлению контракта с "Реалом"

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос приблизился к продлению контракта с "Реалом"

Фото инстаграм Серхио Рамоса

В прошлую пятницу состоялась встреча капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса с президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

По информации AS, после разговора между ними повысились шансы 35-летнего футболиста остаться в команде.

"Сливочные" готовы сделать испанскому защитнику новое предложение о продлении контракта, если он пойдёт на определённые компромиссы.

В минувшем сезоне Рамос забил 4 гола и сделал 1 ассист в 21 матче за "Реал". Действующее соглашение между сторонами истечёт 30 июня.

Не пропустите: "Милан" может купить двух игроков "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен: "Я не сдамся"

Эриксен: "Я не сдамся"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов