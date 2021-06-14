Рамос приблизился к продлению контракта с "Реалом"
В прошлую пятницу состоялась встреча капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса с президентом королевского клуба Флорентино Пересом.
По информации AS, после разговора между ними повысились шансы 35-летнего футболиста остаться в команде.
"Сливочные" готовы сделать испанскому защитнику новое предложение о продлении контракта, если он пойдёт на определённые компромиссы.
В минувшем сезоне Рамос забил 4 гола и сделал 1 ассист в 21 матче за "Реал". Действующее соглашение между сторонами истечёт 30 июня.
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