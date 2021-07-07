Рамос приехал в офис ПСЖ (видео)
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник Серхио Рамос прилетел в Париж и прибыл в офис "Пари Сен-Жермен".
Фанаты французского клуба бурно отреагировали на приезд звездного футболиста. Ранее сообщалось, что Рамос в ближайшее время подпишет с ПСЖ двухлетний контракт. Испанец является свободным агентом, поэтому достанется французскому клубу бесплатно.
ÚLTIMA HORA— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 7, 2021
SERGIO RAMOS, en OFICINAS DEL PSG. Anuncio INMINENTE .
Nos vemos a las 18:00 en #SportPlus en TWITCH: https://t.co/D7dqcx1x2q
Canal Supporters pic.twitter.com/faF1yxkbvv
Напомним, что некоторое время назад 35-летний Рамос покинул мадридский "Реал", за который выступал на протяжении 16 сезонов.
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|О
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|41
|7
|Лион
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|8
|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
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