Рамос приехал в офис ПСЖ (видео)

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник Серхио Рамос прилетел в Париж и прибыл в офис "Пари Сен-Жермен".

Фанаты французского клуба бурно отреагировали на приезд звездного футболиста. Ранее сообщалось, что Рамос в ближайшее время подпишет с ПСЖ двухлетний контракт. Испанец является свободным агентом, поэтому достанется французскому клубу бесплатно.

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SERGIO RAMOS, en OFICINAS DEL PSG. Anuncio INMINENTE .



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Напомним, что некоторое время назад 35-летний Рамос покинул мадридский "Реал", за который выступал на протяжении 16 сезонов.

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