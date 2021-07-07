Рамос приехал в офис ПСЖ (видео)

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Рамос приехал в офис ПСЖ (видео)

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник Серхио Рамос прилетел в Париж и прибыл в офис "Пари Сен-Жермен".

Фанаты французского клуба бурно отреагировали на приезд звездного футболиста. Ранее сообщалось, что Рамос в ближайшее время подпишет с ПСЖ двухлетний контракт. Испанец является свободным агентом, поэтому достанется французскому клубу бесплатно.

Напомним, что некоторое время назад 35-летний Рамос покинул мадридский "Реал", за который выступал на протяжении 16 сезонов.

Не пропустите: Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с Евро-2020. | http://soccernews.ru
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