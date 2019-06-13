Рамос пригласил на свадьбу всех легенд "Реала", кроме Роналду
Капитан "Реала" Серхио Рамос 15 июня узаконит отношения со своей девушкой Пилар Рубио.
Как сообщает Marca, на свадьбе ожидается 500 гостей, а именно бывшие и нынешние партнеры игрока по "Реалу" и сборной Испании, а также наставник и президент мадридского клуба Зинедин Зидан и Флорентино Перес.
Отмечается, что приглашение получили все легенды "Реала", кроме Криштиану Роналду. Футболисты прекратили общение после ухода португальца в "Ювентус".
Праздновать свадьбу будут на ферме Рамоса и на празднике для гостей выступит известная рок-группа AC/DC.
Читайте также: Рамос пригласил на свою свадьбу игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ростов" возобновил сотрудничество с Adidas
-
"Депортиво" и "Мальорка" победили в первых полуфинальных матчах плей-офф за выход в Примеру
-
ЦСКА близок к покупке хорватского защитника
-
Переход Зе Луиша в "Порту" находится на грани срыва
-
Рибери получил предложение из АПЛ
-
"Спартак" готов потратить 20 миллионов евро на аргентинского полузащитника
-
"Ливерпуль" повесил ценник на Ловрена
-
Рыбка: "Федецкий пешком пошел бы в "Зенит", если получил бы такое же предложение как и Ракицкий"
-
1
Рамос пригласил на свадьбу всех легенд "Реала", кроме Роналду
-
Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости
-
Аллегри высказался о своем будущем
-
Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым
-
"Астон Вилла" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА
-
"Реал" представил Азара
-
Фанаты "Реала" попросили купить Мбаппе во время презентации Азара
-
"Реал" готов продать Асенсио этим летом
-
ЦСКА близок к выкупу трансферу Влашича
-
Представитель "Ювентуса" прибыл в Англию для переговоров по трансферу Погба
-
"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение де Хеа о продлении контракта
-
1
Скандальный вратарь "Зенита" ранее привлекался к уголовной ответственности
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32