Рамос пригласил на свадьбу всех легенд "Реала", кроме Роналду

Капитан "Реала" Серхио Рамос 15 июня узаконит отношения со своей девушкой Пилар Рубио.

Как сообщает Marca, на свадьбе ожидается 500 гостей, а именно бывшие и нынешние партнеры игрока по "Реалу" и сборной Испании, а также наставник и президент мадридского клуба Зинедин Зидан и Флорентино Перес.

Отмечается, что приглашение получили все легенды "Реала", кроме Криштиану Роналду. Футболисты прекратили общение после ухода португальца в "Ювентус".

Праздновать свадьбу будут на ферме Рамоса и на празднике для гостей выступит известная рок-группа AC/DC.

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