Рамос пригласил на свою свадьбу игроков "Барселоны"

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Рамос пригласил на свою свадьбу игроков "Барселоны"

15 июня капитан "Реала" Серхио Рамос сыграет свадьбу со своей многолетней подругой Пилар Рубио, сообщает AS.

Бракосочетание состоится в Севильском кафедральном соборе. На мероприятие получили приглашения президент "Реала" Флорентино Перес, главный тренер команды Зинедин Зидан, а также одноклубники Лукас Васкес, Кейлор Навас и Лука Модрич.

Кроме того, на свадьбу приглашены игроки "Барселоны" - Жорди Альба, Серхио Бускетс и Жерар Пике.

33-летний Рамос и 41-летняя Рубио состоят в отношениях с 2012 года. У них трое сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.

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