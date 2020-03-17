Рамос присоединился к челленджу "Оставайся дома"
Капитан "Реала" Серхио Рамос поучаствовал в челлендже "Оставайся дома".
Суть челленджа в том, чтобы люди не покидали свои дома без острой необходимости из-за распространения коронавируса.
В ходе акции Рамос почеканил рулон туалетной бумаги вместо мяча.
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