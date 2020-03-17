Рамос присоединился к челленджу "Оставайся дома"

Теги реал мадридсерхио рамоскоронавирус

Рамос присоединился к челленджу "Оставайся дома"

Капитан "Реала" Серхио Рамос поучаствовал в челлендже "Оставайся дома".

Суть челленджа в том, чтобы люди не покидали свои дома без острой необходимости из-за распространения коронавируса.

В ходе акции Рамос почеканил рулон туалетной бумаги вместо мяча.

Читайте также: Футболисты "Реала" записали обращение к болельщикам в связи с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 марта

Главные новости дня: 16 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов