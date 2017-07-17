Рамос присоединился к "Реалу" в США

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Рамос присоединился к "Реалу" в СШАКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос присоединился к своей команде, которая проводит подготовку к новому сезону в США.

Как информирует Mundo Deportivo, 31-летний бек прилетел в Лос-Анджелес вчера вечером, а уже сегодня он начал готовиться к первым официальным играм по индивидуальной программе.

Отметим, что первый официальный матч в сезоне "Реал" сыграет 8 августа против "Манчестер Юнайтед" - в этот день два европейских гранда поборются за Суперкубок Европы.

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